Eine Unfallflucht wird von der A8 zwischen Walshausen und Contwig gemeldet. Am Donnerstag soll in Fahrtrichtung Saarland eine schwarze Limousine, vielleicht ein Mercedes, etwa um 7 Uhr morgens in die Mittelleitplanke geschleudert sein. Anschließend, so die Polizei, habe sich der Fahrer samt Auto aus dem Staub gemacht. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 06332 9760.