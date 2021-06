Rund 200 Leichtathletik-Fans „brutzelten“ am Samstag über Stunden im Westpfalzstadion, um beim Meeting „Sky’s the limit“ des LAZ Zweibrücken klasse Leistungen im Stabhochsprung und im Speerwurf zu bestaunen und zu beklatschen. Es war die erste Sportveranstaltung in Zweibrücken seit November, zu der wieder 500 Zuschauer zugelassen waren. Laut dem LAZ-Vorsitzenden Alexander Vieweg hatten sich 288 Gäste im Vorfeld über die Homepage des Vereins registriert. „Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Den Athleten hat es gefallen, wieder vor Publikum zu starten. Wir hatten wir allerdings mit etwa mehr gerechnet“, sagte Vieweg. Aber die Hitze, das EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Portugal, vielleicht auch die notwendigen negativen Corona-Tests hatten wohl etliche Menschen vom Weg ins Stadion abgehalten. Sie verpassten den Sieg von LAZ-Speerwerferin Christin Hussong mit Stadionrekord von 64,60 Metern, den Erfolg des Stabhochspringers Oleg Zernikel aus Landau mit fünf Herren, die noch 5,80 Meter angingen (Foto: Bo Kanda Lita Baehre), sowie Platz eins der schwedischen Stabhochspringerin Michaela Meijer mit 4,60 Meter.