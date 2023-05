Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Arcus Air Group, die auch am Zweibrücker Flugplatz mit Geschäftsflügen am Start ist, hat ihre Logistiksparte mit Air-Cargo-Charter und On-Board-Courier verkauft. Die beiden Unternehmensteile gehen an Chapman Freeborn, ein Unternehmen der Avia Solutions Group.

Der Käufer Avia Solutions ist die größte Luft- und Raumfahrt-Unternehmensgruppe aus Mittel- und Osteuropa mit 83 Niederlassungen. Arcus Air betreibt am Standort Troisdorf bei Köln