In Zweibrücken ist die Anzahl an Arbeitslosen gegenüber Januar merklich gestiegen. Dennoch bezeichnet die Arbeitsagentur in der Westpfalz die Lage als „unverändert stabil“

In der Stadt Zweibrücken waren im Februar 1274 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 74 Personen und damit 6,2 Prozent mehr als im Januar und 129 Menschen und damit 11,3 Prozent mehr als im Februar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote beträgt nun 6,8 Prozent – nach 6,4 Prozent im Januar.

Deutlich mehr offene Stellen wurden dem Arbeitgeber-Service dagegen in den vergangenen vier Wochen gemeldet: 96 freie Stellen sind derzeit zusätzlich zu besetzen, im Januar waren es 51. Insgesamt sind derzeit in Zweibrücken 611 Stellen frei.

Über 600 Stellen in Zweibrücken unbesetzt

Ein ähnliches Bild, jedoch auf insgesamt niedrigerem Niveau, zeigt sich für den Landkreis Südwestpfalz: Hier waren im Februar 1960 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 22 beziehungsweise 1,1 Prozent mehr als im Januar und fünf beziehungsweise 0,3 Prozent mehr als im Februar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 3,8 Prozent im Januar auf nun 3,9 Prozent gestiegen und lag auch gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,1 Prozentpunkt höher.

Von den Arbeitgebern aus dem Landkreis Südwestpfalz wurden zuletzt 72 zu besetzende Stellen neu gemeldet. Das waren 29 mehr als im Januar und 16 weniger als im Februar des vergangenen Jahres. Insgesamt sind im Landkreis damit aktuell 567 Stellen offen.

Quote in Pirmasens sinkt

Etwas gesunken ist die Arbeitslosenquote in Pirmasens gegenüber dem Januar: Im Februar waren hier 2396 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 28 beziehungsweise 1,2 Prozent weniger als im Januar, allerdings 141 beziehungsweise 6,3 Prozent mehr als im Februar des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote ist damit von 11,6 Prozent im Januar auf nun 11,4 Prozent gesunken. Insgesamt sind in Pirmasens derzeit 638 Stellen offen.

„Beste Chancen“

Auch wenn im Februar die Zahl der arbeitslosen Menschen in der Westpfalz insgesamt noch einmal leicht angestiegen ist, zeige sich der Arbeitsmarkt „auch im zweiten Monat des Jahres 2023 gefestigt“ und biete im Frühjahr „beste Chancen für alle Menschen, die auf der Suche nach einer neuen Anstellung sind“, heißt es seitens der Arbeitsagentur. In den Unternehmen herrsche eine positive Grundstimmung, die sich im „unverändert breiten Arbeitsstellenangebot über alle Branchen hinweg“ spiegele: Im Februar waren für die Westpfalz mehr als 7000 gemeldete freie Arbeitsstellen registriert und damit nur 100 weniger als im bisherigen Rekordmonat September 2022.

Betriebe seien intensiv auf der Suche nach neuen Arbeitskräften. Der Agentur für Arbeit in der Westpfalz wurden im Januar 1377 freie Stellen neu angezeigt. Das waren so viele neu angezeigte Stellen in einem Monat wie nie zuvor, so die Arbeitsagentur. Demgegenüber standen Mitte Januar in der Westpfalz insgesamt 16.723 Arbeitslose. Das waren 0,5 Prozent mehr als im Januar und 528 beziehungsweise 3,3 Prozent mehr als im Februar des vergangenen Jahres. Insgesamt waren im Februar 7012 offene Stellen gemeldet, 281 mehr als einen Monat zuvor und 594 mehr als vor einem Jahr.