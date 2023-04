Seit Freitag ist die Strecke von Zweibrücken nach Rimschweiler, die wegen des Baus eines Fahrbahnteilers wochenlang gesperrt war, wieder geöffnet. Es gibt aber trotzdem noch ein Problem.

„Wir haben ein kleines Problem in Rimschweiler …“ begann der Rimschweiler Ortsvorsteher Klaus Fuhrmann am Freitag Gespräch mit der RHEINPFALZ. Das „kleine Problem“ waren die Autos der Anwohner, denen gestattet wurde, während der Baustelle des Fahrbahnteilers am Ortseingang aus Zweibrücken ab der Birkhausen-Zufahrt bis kurz vor die Baustelle auf dem rechten Fahrstreifen der L 424 zu parken. Etliche machten davon Gebrauch, vor allem diejenigen aus dem ersten Teil der Vogesenstraße. Und so ergab sich am Freitagmorgen die Situation, dass Mitarbeiter vom Landesbetrieb Mobilität (LBM) und der Baufirma Gross aus St. Ingbert zwar das Gewerk abnahmen, aber eben die parkenden Anwohnerautos einer Öffnung der ansonsten verkehrsfertigen Straße erst einmal im Weg standen.

„Wir machen ganz sicher heute auf. Aber wir werden die Autos auch nicht abschleppen. Eigentlich hätte man 72 Stunden vor Öffnung der Straße ein Schild hätte aufstellen müssen, auf dem die Parker gebeten werden, wegzufahren. Das ist nicht passiert“, erklärte Stephan Bartenbach, der Leiter der Abteilung Straßenbau beim LBM in Kaiserslautern, am Freitagmorgen bei der Abnahme der Baustelle. Warum die Fahrzeughalter nicht informiert wurden, ist nicht bekannt. In sozialen Netzwerken riefen etliche Rimschweiler Bürger allerdings dazu auf, die Fahrzeuge wegzufahren. Dort parkten gegen 11 Uhr noch zwischen zehn und 15 Fahrzeuge schräg auf der rechten Fahrspur. Da die Landesstraße vor der Ortseinfahrt eine Rechtskurve macht, war das Ende des provisorischen Parkstreifens nicht einsehbar und damit auch eventueller Gegenverkehr aus Rimschweiler nicht erkennbar. Dass Rimschweiler Anwohner ihre Autos vor der Baustelle auf der Straße parken und ins Dorf laufen, habe sich gut eingespielt, erklärte Gross-Oberbauleiter Torsten Sefrin noch im März. Dass die Autos bei der Freigabe der Straße zum Problem werden könnten, ahnte er damals noch nicht.