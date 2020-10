Noch bis einschließlich Donnerstag, 22. Oktober, ist die Ringstraße im Contwiger Ortsteil Stambach von der Einmündung Felsackerstraße 7 bis zur Hausnummer 7 zeitweise voll gesperrt. Nach Angaben der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ist die am Montag erfolgte Sperrung notwendig, um die Anlieferung der Schulcontainer zu gewährleisten. Anwohner werden gebeten, in diesem Bereich keine Fahrzeuge am Straßenrand abzustellen.