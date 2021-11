Ein 36-jähriger Autofahrer wurde am Sonntag gegen 23 Uhr auf der L 471 in Richtung Contwig von der Polizei aus dem Verkehr gezogen. Der Mann hatte Alkohol getrunken, ein vor Gericht verwertbarer Atemalkoholtest auf der Wache ergab 0,98 Promille. Dem 36-Jährigen droht ein Bußgeld von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot, so die Polizei.