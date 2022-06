Am Wochenende ist die VT Contwig Ausrichter der Pfalzmeisterschaften der P-Schiene und Landesbestenkämpfe der Turnerinnen. In der IGS-Sporthalle Contwig ermitteln rund 200 Turnerinnen aus der Pfalz in verschiedenen Altersklassen ihre Meisterinnen und Landesbesten.

Die Teilnehmerinnen mussten sich über die Gaumeisterschaften qualifizieren. Jeweils die sechs Besten jeder Klasse aus den vier Turngauen gehen nun an die Geräte. Für den Westpfalz-Turngau starten Turnerinnen des Gastgebers VT Contwig, der VT Zweibrücken, des TV Niederauerbach und des TV Lemberg.

Die VT Contwig sorgt mit einer vollständig unterbauten Bodenfläche auf zwölf mal zwölf Meter für optimale Wettkampfbedingungen. Die Wettkämpfe starten am Samstag, um 10 Uhr mit den Ältesten, den Jahrgängen 2007 und älter. Ab 15 Uhr messen sich die Mädchen der Jahrgänge 2010 bis 2013, am Sonntag ab 10 Uhr die Jahrgänge 2009 bis 2014.