Zum Harley- und Chopper-Meeting versammeln sich Biker mit Motorrädern aller Marken am Sonntag, 4. August, in der Zweibrücker Bikerkneipe „Route 66“. Rund um den Motorradfahrertreff in der Gewerbestraße im Stadtteil Niederauerbach werden ab 12 Uhr unter anderem eine Händlermeile, ein privater Teilemarkt sowie Essen und Trinken geboten. Im Biergarten spielt die Band 7. the SON. Tagsüber geben die Besucher ihre Stimmen für die Prämierung der schönsten Motorräder ab, die als ein Höhepunkt der Veranstaltung gilt. Die Sieger bekommen ihre Pokale aus der Hand des „Route-66“-Kneipenwirts.