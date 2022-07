Nach den zuletzt erfolgreichen Sonderaktionen zum Erwerb des Deutschen Sportabzeichens – zum Radfahrtag kamen acht, zum Schwimmtag sogar 28 Interessierte – steigt am Samstag nun die nächste: der Walking Day. Treffpunkt ist um 14 Uhr an der Brücke in der Gutenbergstraße, neben der Heilig-Kreuz Kirche. Von dort wird über 7,5 Kilometer zweimal durch die Allee und den Rosenweg gewalkt – mit oder ohne Stöcke. Laut dem Kreisbeauftragten für das Sportabzeichen, Peter Ehrmantraut, findet am Mittwoch, 20. Juli, der letzte Mittwochtreff (17 bis 18.30 Uhr, Westpfalzstadion) vor den Ferien statt. Am 7. September geht es weiter. Sollte jemand in den Ferien einen Sportabzeichen-Nachweis brauchen (zum Beispiel für den Fitness-Test der Polizei) kann er sich direkt an Ehrmantraut, Telefon 06332 13773, wenden.