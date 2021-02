Die Stadtmission Zweibrücken verteilte am Samstag 65 Überraschungspakete an Kinder. Diese wurden in Pizzakartons ausgeliefert. „Lieferservice war von 11 bis 14 Uhr in und um Zweibrücken. Wir sind auch nach Blieskastel, Kirkel, Dellfeld, Contwig, Maßweiler und Reifenberg gefahren“, berichtet Steffi Knoll, bei der Stadtmission verantwortlich für die Überraschungskirche. Diese findet in Nicht-Corona-Zeiten viermal im Jahr in den Räumlichkeiten der Stadtmission in der Wallstraße 25 statt. „Auch wenn man sich jetzt nicht versammeln darf, wollten wir den Kindern und ihren Eltern trotzdem eine kleine Freude machen“, begründet Knoll die Aktion. Wer ein Überraschungspaket erhalten wollte, musste sich vorher anmelden. In den Kartons waren Naschereien, ein Pizzarezept mit einem Päckchen Trockenhefe, eine Torfquelltablette mit Samenkörnern, eine Maske zum Selbstgestalten, ein Rätselblatt, ein Bibelentdeckerheft und ein Hinweis auf die nächsten Überraschungskirchen.