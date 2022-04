Die A8 zwischen Walshausen und Contwig ist am Freitag, 29. April, in Fahrtrichtung Zweibrücken nur einspurig befahrbar. Wie die deutsche Autobahn GmbH am 28. April mitteilte, sollen am Freitag im Zeitraum von 7 bis 17 Uhr Straßenschäden auf der rechten Fahrspur behoben werden. Der Verkehr wird in dieser Zeit auf der Überholspur an der Baustelle vorbeigeleitet. Ob der Zeitrahmen eingehalten werden kann, hängt laut GmbH-Sprecher Klaus Kosok vom Wetter ab. Verkehrsbehinderungen seien nicht auszuschließen.