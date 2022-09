Zuletzt hatte es geheißen, dass die Alte Ixheimer Straße am Donnerstag wieder geöffnet werde. Tatsächlich wurde sie bereits am Mittwochnachmittag freigegeben.

Nach fast halbjähriger Sperrung wurde sie bereits am Mittwochnachmittag, 14. September, freigegeben. Seither fahren auch wieder Busse durch die Alte Ixheimer Straße zum Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB). Zugleich wurde die gegenläufige Verkehrsführung in der Fruchtmarktstraße aufgehoben, bei der man bislang ab der Kreuzung Lützelstraße in Richtung Stadtmitte fahren konnte. Die jüngste Änderung haben jedoch nicht alle Verkehrsteilnehmer mitbekommen. Im Minutentakt bogen auch am Mittwochnachmittag noch etliche Autofahrer in der Lützelstraße rechts in die Fruchtmarktstraße ab, um nach wenigen Metern bei Gegenverkehr zu wenden. Teilweise sorgte das für ein Verkehrschaos am Ende der Fruchtmarktstraße. Zu Unfällen kam es jedoch offenbar nicht. Vermutlich fuhren die Abbieger aus reiner Gewohnheit falsch. Allerdings ist auch die Beschilderung an den Ampelmasten für die Abbiegende kaum einsehbar.

Baustellenampeln sind weggeräumt

Neu ist auch, dass man aus der Kaiser- und Lützelstraße kommend wieder nach links in die Alte Ixheimer Straße einbiegen kann. Ebenfalls in den ursprünglichen Zustand geändert ist die Verkehrsführung an der Ecke des ehemaligen „Kronprinzen“, wo Max- und Alte Ixheimer Straße aufeinandertreffen. Die Baustellenampeln sind weggeräumt, nun ist auch der Verkehr vom Himmelsberg wieder durchfahrtberechtigt in Richtung Omnibusbahnhof und Fruchtmarktstraße. Aber auch nach rechts in Richtung Landauer Straße kann man wieder abbiegen.

Bestehen bleibt die Baustelle Kaiserstraße, die ab der Ritterstraße eine einspurige Verkehrsführung gen Bismarckstraße ermöglicht, aber ab der Kreuzung in umgekehrter Richtung eine Umfahrung etwa über die Luitpoldstraße nötig macht.