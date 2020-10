Die Corona-Pandemie und die vielerorts wieder steigenden Infektionszahlen haben Einwirkungen auf den Spielbetrieb beim Squash. „Der Verband hat aufgrund der prekären Lage alle Spiele in Rheinland-Pfalz und im angrenzenden Saarland bis auf Weiteres ausgesetzt“, berichtet Martin Stahl, Spielführer des SC Zweibrücken. Für die Zweibrücker bedeutet dies, dass die erste Mannschaft, die am Samstag in der Regionalliga beim SC Idar-Oberstein und dort auch gegen den SRC Illtal hätten antreten sollen, spielfrei hat. Auch der SC Zweibrücken 2 in der Verbandsliga spielt zur gleichen Zeit nicht: Auch die beiden Partien bei S&F St. Wendel 2 (und gegen den SC Idar-Oberstein 2) finden nicht statt.