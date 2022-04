In und um Zweibrücken werden am Donnerstag und Freitag voraussichtlich keine Linienbusse fahren. Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter von privaten Busunternehmen zum Streik aufgerufen, darunter die Fahrer von Stadtbus Zweibrücken und DB Regio Mitte, die die Linien in Zweibrücken und im Umland bedienen. Die Stadtbus GmbH informierte am Dienstag, dass sich ihr Personal nur am Freitag am Streik beteiligen wird. Die Stadt hat einen Notfallfahrplan für die Schüler aus den Dörfern erstellt. Ins Zweibrücker Umland fahren am Donnerstag und am Freitag Schulbusse morgens in die Stadt und mittags zurück: Busse der Linien 231 von Wallhalben und Herschberg an den Hauptbahnhof, 232 von Bechhofen, Martinshöhe und Kleinbundenbach bis an die Albert-Schweitzer-Schule, 233 von Walshausen und mittags bis Riedelberg, 234 von Maßweiler, 235 von Dietrichingen und mittags bis Großsteinhausen und 240 von Contwig übers Hofenfels-Gymnasium an den Hauptbahnhof und mittags bis Dellfeld, Thaleischweiler und Pirmasens. Wegen der Sperrung der Alten Ixheimer Straße fahren die Busse nicht an den Busbahnhof und den Goetheplatz. Drehkreuz ist der Hauptbahnhof. Die Stadtverwaltung Zweibrücken bittet aber darum, die Busse im Notfahrplan nur bei dringendem Bedarf zu nutzen, „um auch vor dem Hintergrund der Corona-Situation eine Überbelegung der Busse zu vermeiden“.

Die Arbeitsniederlegung der Busfahrer soll erneut Druck in den seit Monaten anhaltenden Verhandlungen um einen neuen Manteltarifvertrag machen. Ausgehandelt wurde der neue Vertrag im Februar, unterschrieben sei er allerdings von den Arbeitgebern noch nicht. Der Streik soll am Donnerstag um 3 Uhr beginnen und „vorläufig mit dem Schichtende am Freitag“ enden, wie Verdi am Dienstagmorgen erklärt. Auch der Schülerverkehr werde nicht stattfinden, so die Gewerkschaft.