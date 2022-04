Schüler und Pendler müssen sich für Donnerstag und Freitag auf zum Teil erhebliche Behinderungen im Busverkehr einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat am Dienstag die rund 3000 Busfahrerinnen und Busfahrer des privaten Omnibusgewerbes in Rheinland-Pfalz zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Beginnen soll er am Donnerstag um 3 Uhr, sein vorläufiges Ende ist für Freitagnacht vorgesehen. In der Pfalz sind Linien der DB Regio Mitte mit Sitz in Kaiserslautern sowie der Stadtbus Zweibrücken GmbH von dem Ausstand betroffen. Auch die Busfahrer der Verkehrsgesellschaften Zweibrücken und BVB (Haßloch) wurden von Verdi aufgerufen, aus „Solidarität“ die Arbeit niederzulegen.

Für Freitag ist zudem ein Demonstrationszug der Busfahrer mit anschließender Kundgebung vor dem Umweltministerium im Mainz angekündigt. Der Zorn der Verdi-Mitglieder richtet sich laut Verhandlungsführer Marko Bärschneider verstärkt gegen die Politik, die in der Vergangenheit zugesagt habe, die erwarteten Mehrkosten für die Arbeitgeber aus öffentlichen Mitteln zu finanzieren. Dieses Versprechen werde nun offenbar nicht eingehalten, weshalb sich die Arbeitgeber weigern würden, den bereits ausgehandelten Manteltarifvertrag zu unterschreiben.