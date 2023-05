Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der FC Ruppertsweiler oder der SV Palatia Contwig II: Einer der beiden Teams wird sicher auch in der kommenden Saison in der B-Klasse am Ball sein. Wer von den beiden Vorletzten der B-Klassen Ost und West dies sein wird, entscheidet sich in einem direkten Duell am Donnerstag, 19 Uhr, im Stadion Lindersbach in Rodalben.

Ruppertsweiler erspielte sich in 30 Begegnungen 23 Punkte und damit einen weniger als der TuS/DJK Pirmasens und die Sportfreunde Bundenthal II. „Unser Abschneiden ist enttäuschend, da wir mit einem Kader