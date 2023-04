Von Patrick Göbel

Zwischen Karsamstag, 8. April und Dienstag, 11. April, geht die Homburger Osterkirmes jeweils ab 14 Uhr wieder über die Bühne. Auf dem Festplatz Am Forum werden die Schausteller ihre Fahrgeschäfte aufbauen. Die Osterkirmes hält für Kinder und Erwachsene vieles bereit: Es gibt klassische Autoscooter, Kinderkarussells und Buden zum Entenangeln und Dosenschießen. Stände mit Essen und Getränken gibt es auch. Zum Abschluss der Osterkirmes am Dienstag steht ein Feuerwerk auf dem Programm. Wegen der Kirmes ist der gesamte Parkplatz am Rathaus schon ab Dienstag bis einschließlich nächsten Dienstag, 11. April gesperrt.