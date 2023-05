Zehn Monate lang wurde hinter Hornbach eine Brücke erneuert. Jetzt ist sie fertig. Doch die nächste Sperrung steht schon bevor.

Die Bauarbeiten an der Brücke über die Schwalb am Ortsausgang in Richtung Gimpelwald und Brenschelbach werden voraussichtlich am Freitag abgeschlossen. Das teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) am Donnerstag mit. Ab Freitag ist die Straße zwischen Hornbach und Brenschelbach für den Verkehr freigegeben – aber nur bis einschließlich 11. Juni, dem Sonntag nach Fronleichnam.

Danach beginnt die Firma Juchem aus Niederwörresbach mit der Erneuerung des Asphalts von Hornbach bis an die Landesgrenze zum Saarland.

Diese Arbeiten können laut LBM nur unter Vollsperrung erledigt werden. Sie sollen voraussichtlich bis Mitte Juli abgeschlossen sein. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 425.000 Euro. Die Umleitung führt über Altheim.