Mehr als 80 Teilnehmer, Erwachsene, Kinder und Hunde, liefen am Sonntag bei der Nikolauswanderung des Pfälzerwaldvereins Zweibrücken von der Fasanerie zur Hahnberghütte mit. Start war um 14 Uhr am oberen Fasanerie-Parkplatz, geführt wurden die Nikolauswanderer von Kerstin Nikolaus, die tatsächlich so heißt. Sie ist für die Familien- und Kinderaktivitäten des Pfälzerwaldvereins zuständig. Mitten im Wald wartete auch noch ihr Namensvetter in rotem Gewand und mit weißem Bart, der die Kinder beschenkte. An der Hahnberghütte konnten sich alle mit Glühwein, Kinderpunsch und Stockbrot stärken. „Die Strecke ist rund vier Kilometer lang, wir haben sie extra so ausgesucht, dass sie auch für Kinderwagen geeignet ist“, sagte Kerstin Nikolaus. Die Nikolauswanderung hat eine mehr als 25-jährige Tradition beim Pfälzerwaldverein und fand auch im vergangenen Jahr statt. Nur 2019 mussten die Wanderer aussetzen wegen Corona.