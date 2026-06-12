Am 3. Juni ist ein 79-Jähriger im Parkhaus beim Saarbrücker Rathaus brutal überfallen worden. Das teilt die Polizei nun mit. Der Mann sei bei dem Angriff gestürzt und habe sich schwer verletzt. Bei dem Überfall sei dem Opfer seine Geldbörse gestohlen worden. Anschließend sei der unbekannte Täter geflohen. Der Täter wird als Mitte 50-Jähriger mit Halbglatze beschrieben, der einen grauen Kinnbart getragen habe und braun gebrannt gewesen sei. Er habe ein schwarzes Hemd mit weißen Gitarren-Applikationen an der Brust, eine blaue Jeans sowie schwarze Turnschuhe mit weißer Sohle getragen. Zudem soll er einen Gitarrenrucksack auf dem Rücken getragen und eine Musikbox dabeigehabt haben. Während des Angriffs sei der Täter von einer Videokamera gefilmt worden. Die Polizei zeigt die Bilder hier und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0681 9321233 zu melden.