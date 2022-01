Eine 74-Jährige ist bei einem Autounfall zwischen Zweibrücken und Contwig am frühen Dienstagabend gegen 17.50 Uhr ums Leben gekommen.

Laut Polizei kam die Frau kurz nach dem Ortsausgang Zweibrücken aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und stieß dort mit dem Fahrzeug eines 24-jährigen Mannes zusammen, der in Richtung Zweibrücken fuhr. Die 74-jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. Der 24-jährige wurde bei dem Verkehrsunfall ebenfalls schwer verletzt. Lebensgefahr besteht nach erster Einschätzung jedoch nicht. Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. Die Straße Richtung Contwig war am Abend in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail an pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.