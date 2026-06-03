Der SC Stambach als Zweiter der B-Klasse West und der FV Münchweiler als Zweiter der B-Klasse Ost nach der regulären Runde müssen im Kampf um einen Platz in der A-Klasse nachsitzen. Kein Team konnte sich in zwei Aufstiegsspielen durchsetzen. Nachdem Münchweiler in der Nachspielzeit des Hinspiels am Sonntag den 2:3-Siegtreffer der Stambacher kassiert hatte, setzte sich das Team von Spielertrainer Julian Kölsch nun am Mittwochabend in Spiel zwei vor der stattlichen Kulisse von 1050 Zuschauern auf dem Stambacher Rasen mit 4:0 (1:0) durch.

Mario Doniat (35.) hatte zum 1:0 getroffen, Kölsch kurz nach der Pause zum 2:0 (48.) nachgelegt. Den Gästen spielte dann auch in die Karten, dass in der 67. Spielminute der Stambacher Lukas Carbon mit Gelb-Rot vom Platz musste. Henry Zimmermann erzielte zehn Minuten später das 3:0, Felix Lapot machte in der Nachspielzeit (90.+4) mit einem sehenswerten Lupfer aus 35 Metern den Deckel drauf. Aus Stambacher Sicht fiel der Münchweiler Sieg etwas zu hoch, „aber wir haben unsere Stärken auch nicht auf den Platz bekommen“, sagte der verletzte Spielertrainer Dennis Hirt, der draußen coachte.

Die Teams müssen nun im dritten Spiel nachsitzen. Laut Stambacher Aussagen nach dem Spiel aber nicht, wie zunächst angedacht, am Samstagnachmittag beim SV Rot-Weiß Pirmasens, denn dort werden zur gleichen Zeit Jugend-Pokalendspiele ausgetragen. Stattdessen wird das alles entscheidende Aufstiegsspiel am Samstag um 16 Uhr in Clausen angepfiffen.