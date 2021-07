Das am Sonntag, 29. August, im Freibad Contwig eingenommene Eintrittsgeld geht als Spende an die Flutopfer an der Ahr. Wer zwischen 10 und 18 Uhr im Conaqua schwimmt oder spielt, hilft den Schwergeprüften. Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, die Ortsgemeinde und die DLRG Contwig haben sich zur Solidaritätsaktion entschlossen. Verbunden mit ein wenig sportlichem Ehrgeiz: Die geschwommenen Bahnen der Teilnehmer werden gezählt, durch Sponsoren honoriert und in Spenden umgewandelt. Wer nicht am Benefizschwimmen teilnehmen kann oder will, kann die Spendenkasse trotzdem füllen. Die Verbandsgemeinde hat ein Spendenkonto unter der Kontonummer (Iban) DE26 5425 0010 0075 0003 64 bei der Sparkasse Südwestpfalz angelegt. Unter der Angabe Verwendungszweck „Spende Flutopfer“ können Beträge überwiesen werden, die von der Verbandsgemeinde dann weitergeleitet werden. Weitere Infos: www.vgzwland.de

In einer früheren Version der Meldung war ein Datumsfehler. Der richtige Termin der Benefizaktion ist Sonntag, 29. August, 10 bis 18 Uhr. Wir bitten den Fehler zu entschuldigen.