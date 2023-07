Von Patrick Göbel

Weil er vor der Polizei flüchten wollte, riss ein mutmaßlich 23 Jahre alter Mann am Saarbrücker Hauptbahnhof einen Passanten zu Boden. Der Mann konnte am Sonntagabend in Richtung Innenstadt flüchten. Die Polizei leitete eine Fahndung ein und forderte Beamte der Landespolizei an. Nun sucht die Bundespolizei den Mann. Sie bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06826 5220 zu melden.