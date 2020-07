Ein 20 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagmittag bei einem Unfall auf der Kreisstraße 1 zwischen Wattweiler und der Landesgrenze zum Saarland ums Leben gekommen.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann um 13.55 Uhr mit einem BMW Z4 in Richtung Wattweiler unterwegs, als das Auto in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der BMW prallte gegen einen Baum und schleuderte dann die Böschung hinunter. Die Wucht des Aufpralls war so groß, dass das Fahrzeug auseinandergerissen und der 20-Jährige im Wrack eingeklemmt wurde – er wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Laut Polizeibericht blieb der herausgerissene Motorblock wenige Meter neben dem Unfallwagen liegen und fing Feuer. Die Kreisstraße wurde während des Einsatzes von Polizei und Feuerwehr in beiden Richtungen gesperrt.

Um die Unfallursache zu ermitteln, forderte die Staatsanwaltschaft Zweibrücken einen Sachverständigen an. Stand jetzt liegen keine Hinweise vor, dass andere Fahrzeuge am Unfall beteiligt waren. An der Unfallstelle waren Beamte der Zweibrücker und Homburger Polizei sowie die Zweibrücker Feuerwehr mit drei Fahrzeugen und 17 Helfern im Einsatz.

Die Polizei, die Zeugen sucht unter Telefon 06332/9760, E-Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, schätzt den Schaden auf knapp 30.000 Euro.