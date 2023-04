Von Patrick Göbel

Rund 50 Feuerwehrleute, unter anderem vom Löschbezirk Zweibrücken-Land, konnten am Dienstagabend einen Brand im Homburger Waldgebiet auf dem Karlsberg löschen. Ein Container, der dem Forstamt Saar gehört, stand in Flammen. Auch „die benachbarte Schutzhütte wurde durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen“, schreibt Holger Hell, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Zunächst wurde Rauch im Bereich Bechhofen und Käshofen gemeldet. Die Integrierte Leitstelle Südpfalz aus Landau alarmierte gegen 21 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Zweibrücken-Land. Diese rückte aus und erkundete das Gebiet. Dabei stellten die Feuerwehrleute fest, dass das Feuer in dem Waldgebiet auf dem Karlsberg in Homburg-Sanddorf, nahe der Orangerie, ausgebrochen war. Beim rund dreistündigen Einsatz waren die Feuerwehren aus Bechhofen, Käshofen, Homburg, Contwig und der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land beteiligt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 15.000 Euro.