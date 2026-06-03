Die TSG Burglichtenberg als Tabellenzweiter der A-Klasse Kusel-Kaiserslautern hat sich im Rennen um den Aufstieg zur Bezirksliga Westpfalz gegen die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken (Zweiter der A-Klasse PS/ZW) verdient durchgesetzt. Den Gästen reichte am Mittwochabend vor rund 450 Zuschauern auf dem Rasen im Zweibrücker Vorort Rimschweiler ein 1:1 (0:1)-Unentschieden zum Aufstieg in die höhere Spielklasse, nachdem sie am vergangenen Donnerstag zu Hause schon Spiel eins mit 2:0 (1:0) für sich entschieden hatten.

Dabei hatten die Gastgeber gut angefangen: Bereits in der dritten Minute war die Spielgemeinschaft durch Jan Wollenschläger nach einer Ecke von Felix Brunner in Führung gegangen. Bis zur 20. Minute gab es dann Chancen auf beiden Seiten: Die Gäste waren durch Janis Huber, die SG weiter nach Ecken gefährlich. Danach verflachte die Partie allerdings. In der 40. Spielminute parierte SG-Torwart Paul Stegmann einen Foulelfmeter von Eike Reiber, Stegmann selbst hatte zuvor Huber zu Fall gebracht.

Nach der Pause hatte die TSG Burglichtenberg mehr Spielanteile, ohne aber wirklich gefährlich zu sein – bis zum 1:1 (65.) durch Janis Huber. Die Gäste liefen nun mehr als das Team von SG-Spielertrainer Brunner. Der stellte auf Dreierkette um, seine Mannschaft warf alles nach vorne, operierte mit langen Bällen. Sie hatte aber kaum mehr echte Chancen, weil die TSG-Abwehr sehr sicher stand.