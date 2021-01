420 zusätzliche Dosen Impfstoff können am Montag verimpft werden. Sie sind für das Zweibrücker Awo-Seniorenwohnheim und für das Haus Sarepta in Contwig bestimmt. „Er reicht, um alle Impfwilligen in den beiden Häusern zu impfen“, sagte der Zweibrücker Oberbürgermeister Marold Wosnitza. In einem anderen Impfzentrum in Rheinland-Land war überraschend eine Ladung des Corona-Impfstoffs frei geworden. Das hatte der OB am Freitag erfahren. Die Feuerwehr transportierte den Impfstoff her, nachdem es einem Feuerwehrmann dank seiner Kontakte zur Firma KKS in Schönenberg-Kübelberg gelungen war, kurzfristig das für die Kühlung nötigte Trockeneis zu besorgen.