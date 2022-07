Auf besonders raffinierte Weise ist jetzt eine Wormserin Ofer eines Internetbetrügers geworden. Wie die Polizei mitteilt, erstattete die 58-Jährige am Dienstag Anzeige wegen Betrugs. Was war geschehen?

Mit Superhelden ist das ja so eine Sache: Zugegeben, die Vorstellung, allen Widrigkeiten, die das Leben ärgerlicherweise bereit hält, mit übernatürlichen Kräften trotzen zu können, hat schon einiges für sich. Allein, das Ganze hat einen Haken: Solche überlebensgroßen Heroen tummeln sich eher selten im wirklichen Leben – und ihre Darsteller nicht in Online-Partnerbörsen.

Es war im vergangenen Januar, als ein Unbekannter über ein soziales Netzwerk erstmals Kontakt zu der Frau aufnahm. Dabei gab er sich als Henry Cavill aus. Für alle, die sich in der bunten Welt des Showgeschäfts nicht so gut auskennen: Das ist ein auf der Kanalinsel Jersey geborener britischer Schauspieler, dem der Durchbruch vor 20 Jahren in dem Abenteuerfilm „Monte Cristo“ gelang.

Ein Haus mit dem Schauspielhelden

Laut Polizei schaffte es der Mann, im Internet über mehrere Monate hinweg eine persönliche Beziehung zu der Rheinhessin herzustellen und Vertrauen aufzubauen. Unter dem Vorwand, sie besuchen und mit ihr ein Haus kaufen zu wollen, bat der Täter sie eines Tages um finanzielle Unterstützung. In der Folgezeit überwies die Frau den Angaben zufolge einen niedrigen fünfstelligen Betrag an ihn. Als ihr Internet-Bekannter dennoch weitere Geldforderungen stellte, sei sie schließlich misstrauisch geworden und habe am Dienstag die Anzeige erstattet.

Hätte die Wormserin früher Verdacht schöpfen können, dass da etwas ganz und gar nicht mit rechten Dingen zuging? Mag schon sein. Der echte Henry Cavill feierte einst großen Erfolg in der englischen Historienserie „Die Tudors“ als Charles Brandon – „ein charismatischer junger Mann, dem die Frauen zu Füßen liegen“, wie es in einer Inhaltsangabe heißt. Vor neun Jahren spielte er erstmals die Hauptrolle als „Superman“ in der Comic-Verfilmung „Man Of Steel“ (deutsch: Mann aus Stahl). Seitdem verkörperte er noch zwei weitere Male diese Figur. Seit 2019 schließlich ist Cavill zudem Hauptdarsteller der Fantasyserie „The Witcher“, in der er den Hexer Geralt von Riva spielt.

Fünfstellige Summe

Zwar liegen Informationen über die exakte Höhe seiner Gagen nicht vor. Aber es ist kaum anzunehmen, dass ein Schauspieler, der so gut im Geschäft ist, für den Kauf eines Hauses auf eine fünfstellige Summe von seiner Internet-Bekannten angewiesen wäre. Vielleicht also hätte die 58-Jährige dabei stutzig werden können.

Doch es verbietet sich, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Immerhin ist das Love- oder Romance-Scamming, wie diese Form des Internetbetrugs in Fachkreisen heißt, „besonders perfide und für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden“, wie die Polizei unterstreicht. Sei ein Kontakt erst einmal hergestellt, überhäuften die Täter ihre Opfer mit Liebesbekundungen und Aufmerksamkeit – einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. „Seien Sie also immer misstrauisch bei unglaublichen Angeboten und bei der Partnersuche“, raten die Beamten abschließend. Superhelden gibt’s nun mal nur im Film.