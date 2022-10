Ab 30. November lädt die zweite Wormser Winter Revue in den Mozartsaal ein: Geboten werden laut Veranstaltern bis 8. Januar allabendlich außer montags anspruchsvolles Showprogramm mit Tanz, Artistik, Magie und Gesang sowie ein Vier-Gänge-Gourmet-Menü.

Die Winter Revue sieht sich in direkter Traditionslinie zu den klangvollen Pariser Theatern wie Moulin Rouge, Lido und Folies Bergère. Wie in den berühmten Etablissements der französischen Hauptstadt will der Wormser Veranstalter Christian Ruppel mit verzaubernden, humorvollen Darbietungen begeistern – wie sie das Publikum im Nachbarland schon seit mehr als 100 Jahren liebe.

Für viel Glitzer und Glamour soll unter anderem ein internationales Show-Ballet sorgen. Choreografin dafür ist die Solotänzerin Laura Erny, die selbst schon auf Pariser Bühnen aufgetreten ist. Den Angaben zufolge wird das siebenköpfige Ensemble Ballett „in opulenten Kostümen und perfekter Choreografie“ zeigen. Conférencier der allabendlichen Winter Revue ist Thomas Otto – er führt das Publikum durch das Programm und unterhält mit Irritationen sowie Effekten nach Angaben Christian Ruppels ebenso amüsant wie schlagfertig.

Balancieren auf zwei Bällen

Weitere Showelemente der Winter Revue sind die mexikanischen Newcomer „Dúo Kyrioz“. Die Preisträger des 14. Budapest Circus Festival 2022 als „Best Duo Performance Act“ zeigen ihre Balancierfähigkeiten auf zwei Bällen. Der belgische Mentalist Aaron Crow will Geschichten am Rande des Vorstellbaren auf die Bühne bringen. Für seine „Bow-Man“ Performance, Liebesgeschichte und Thriller zugleich, erhielt Crow den Titel „World Champion of Mentalism“.

Am Trapez will das „Duo Charisma“ Körperbeherrschung und Magie verknüpfen und am Boden atemberaubende Kraftakrobatik zeigen. Kimberley Lester erzählt mit Sandmalerei und orientalischem Charme Geschichten aus 1001 Nacht, zudem jongliert sie mit Bällen und drehenden Teppichen – mit den Füßen. Otto Wessely, der „Klaus Kinski der Zauberkunst“, will in Worms mit seiner tollpatschigen Art für Lacher sorgen.

Menü aus „Bockenheimer Weinstube“

Ein Gourmetmenü in vier Gängen soll das Showprogramm garnieren. Verantwortlich für das Festtagsdinner zeichnet die „Bockenheimer Weinstube“ von Daniel Hinz mit Küchenchef Christian Saul. Dabei unterscheiden sich die fleischhaltige und vegane Variante beim ersten und dritten Gang. Während in erster Variante das Rind den Hauptgang dominiert, kommt die fleischlose Variante mit Sellerie, Walnuss, Rotkohl und Sauermalz daher.

Noch Fragen?

Winter Revue im Wormser Mozartsaal von 30. November bis 8. Januar 2023: Telefonische Auskunft unter der Rufnummer

06241 4803250 oder per E-Mail an info@winter-revue.de, Tickets gibt es unter www.winter-revue.de.