Nach einigen Jahren Abstinenz sollen die Wormser in diesem Jahr wieder das Vergnügen haben, auf einer künstlichen Eisfläche Pirouetten zu drehen, Pucks einzulochen oder übers Eis zu tanzen. Dazu lädt die Eisarena vom 18. November bis 8. Januar auf dem Festplatz Kisselswiese ein, wie die Veranstalter jetzt mitteilten.

Initiator ist der Wahl-Wormser Tim Leuthner. Seine Vorstellungen und Pläne schmückt er mit Superlativen: Mit einer 1200 Quadratmeter großen Kunsteisbahn soll seine Eisarena die größte im Umkreis von 100 Kilometern werden. Rund 100 Quadratmeter Eisfläche sollen überdacht werden, eine 1000 Quadratmeter große Terrasse mit überdachten 200 Quadratmetern, eine „urige Aprés-Ski-Hütte für 130 Personen“ sowie weitere Essens- und Getränkestände sollen das winterliche Eisvergnügen auch zum Ausruhen, Entspannen und Feiern perfekt machen.

Eislaufen und Feiern

Neben der Möglichkeit zum Schlittschuhlaufen – Eislaufhilfen in Form lustiger Pinguinfiguren helfen Anfängern bei den ersten Schritten – soll es nach Leuthners Plänen Stockschießen und Eishockey geben. Leuthner, der selbst Eishockey-Sportler war – und nach eigenen Angaben den einen oder anderen Mannheimer Adler in Worms begrüßen will – wird sich laut Mitteilung selbst um den organisatorischen Ablauf kümmern und auch die Eisbereitungsmaschine selbst bedienen.

Sein Kooperationspartner für das Projekt Eisarena ist der Wormser Christian Ruppel, der in seiner Heimatstadt schon Open-Air-Veranstaltungen organisiert hat. Darüber hinaus war er im vergangenen Jahr für die Winter-Revue im Wormser Kultur- und Tagungszentrum verantwortlich.