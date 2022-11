In gewohnter Form steht in Worms die „Nibelungen Weihnacht“ vom 21. November bis zum 23. Dezember auf dem Programm. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, sollen Besucher auf dem Weihnachtsmarkt vom Obermarkt bis zum Römischen Kaiser Glühwein, süße Leckereien und ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm genießen können (unser Bild entstand vor vier Jahren). Als traditioneller Höhepunkt der Feierlichkeiten gilt den Angaben zufolge das festliche Turmblasen am 18. Dezember ab 19 Uhr zwischen Dom und Magnuskirche. Einzelheiten zum Programm gibt es unter der Internet-Adresse www.worms-im-advent.de. Bei der Weihnachtsbeleuchtung setzen die Wormser vor dem Hintergrund steigender Energiekosten in diesem Jahr auf LED-Lampen. Laut Bürgermeisterin Stephanie Lohr (CDU) habe die Verwaltung sich „ganz bewusst dafür entschieden, dass wir nach zwei schweren Pandemie-Jahren und angesichts der aktuellen Krise den Menschen unserer Stadt – und insbesondere den Kindern – eine besinnliche und schöne Weihnachtsstimmung bieten wollen“.