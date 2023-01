Im Wormser Kulturzentrum findet am 27. Januar ein Vortrag zu konfessionellen Konflikten statt. Referentin Carolin Kratzer blickt zurück ins Worms des 18. Jahrhunderts.

Von Klaudia Gilcher

Historische Konflikte zwischen Wormser Lutheranern, Reformierten und Katholiken und ihre Lösungen sind das Thema der Doktorarbeit von Carolin Katzer. Am Freitag, 27. Januar, 19 Uhr, hält sie dazu im Wormser Kultur- und Tagungszentrum den Vortrag „Intoleranz und Religions-Einschränkung? – Katholiken, Lutheraner und Reformierte in Worms im 18. Jahrhundert“. Der Eintritt ist frei.

Die Mainzer Wissenschaftlerin beleuchtet, aus welchen Gründen im 18. Jahrhundert konfessionelle Konflikte zwischen Lutheranern, Reformierten und Katholiken entstanden und wie diese in einer frühneuzeitlichen Reichsstadt ausgetragen wurden und betrachtet detailliert das Zusammenspiel von Konfession, Politik und Alltagspraxis im damaligen Worms.

Carolin Katzer studierte Englisch, Geschichte und Bildungswissenschaften in Mainz und Glasgow. Seit 2021 unterrichtet sie am Rabanus-Maurus-Gymnasium in Mainz.