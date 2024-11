Der Fund eines Toten in einer Wohnung gibt der Wormser Polizei derzeit Rätsel auf. Hinweise auf eine womöglich gefährliche Substanz bestätigten sich nicht. Ihretwegen hatten die Behörden am Dienstagnachmittag in einem Großeinsatz Teile der Innenstadt gesperrt und Anwohner evakuiert.

Am Mittwochmorgen gab die Polizei Entwarnung. Zu keinem Zeitpunkt habe eine Gefahr für die Bevölkerung bestanden, sagte ein Polizeisprecher.