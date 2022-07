Welcher Hauttyp bist du? Worauf ist zu achten, wenn das Thermometer sich Richtung 30 Grad bewegt? Antworten auf diese Fragen sollte jeder wissen um „Hitze Sicher“ durch den Sommer zu kommen.

In einer kostenlosen Online-Schulung gibt es jetzt eine kleine Nachhilfestunde. Diese richtet sich an Arbeitnehmer wie Arbeitgeber aus Berufen, in denen ein Aufenthalt im Freien unerlässlich ist, etwa im Garten- und Straßenbau oder in der Landwirtschaft. Inhaltlich geht es darum, warum Menschen in der Hitze gefährdet sind, welche Anzeichen es bei hitzebedingten Erkrankungen gibt und wie man sich am besten schützen kann im Beruf, aber auch im privaten häuslichen Umfeld.

Die Online-Schulung „Hitze und Gesundheit für Menschen mit einem Arbeitsplatz im Freien“ findet am Dienstag, 12. Juli, von 19 bis 20.30 Uhr statt. Sie ist ein kostenloses Angebot der Stadt Worms in Kooperation mit der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau. Die Schulung ist Teil des vom Bund geförderten Hitzeaktionsplans, der bei anstehenden Hitzewellen vorsorgenden Gesundheitsschutz festschreibt. Nach zweijähriger Arbeit wurde der nun fertiggestellt und Anfang Juni vom Wormser Stadtrat beschlossen.

Noch Fragen?

Anmeldungen sind unter www.hitze-worms.de möglich.