Die Corona- und die aktuelle Energiekrise haben nicht zuletzt die Tourismusbranche hart getroffen. Auch in Worms kann man davon ein Lied singen. Allerdings freuen sich die Verantwortlichen der Nibelungenstadt über eine Förderung durch das Land: Die Stadt finanziert damit eine gemeinsame Marketingkampagne mit Mainz und der Region Rheinhessen.

ReStart III“ – Neustart zum Dritten – heißt das vom Landeswirtschaftsministerium in diesem Jahr aufgelegte „Förderprogramm für touristische Marketingmaßnahmen zur Abmilderung der Auswirkungen der Coronapandemie“. Aus diesem Topf erhält Worms laut Information der städtischen Tourist-Information Fördermittel in Höhe von 80.000 Euro. Das entspreche einer hundertprozentigen Förderung einzelner Projekte.

„Das ist eine großartige finanzielle Unterstützung, die wir für Marketingmaßnahmen bis Juni 2023 verwenden. Neben Ausgaben für stadteigene Projekte sind die Mittel für eine gemeinsame Marketingkampagne der Städte Mainz und Worms sowie der Region Rheinhessen verplant“, erklärt Bernd Leitner, Chef der Wormser Tourist-Information. Sandra Kirchner-Spies, stellvertretende Leiterin und Verantwortliche für die digitalen Angebote, fügt hinzu: „Im Rahmen der ,ReStart III‘-Förderung haben wir uns in diesem Jahr für einen Mix aus Contentproduktion für Print- und Onlinemedien sowie ein Mediabudget für unsere Social Media- Kanäle auf Facebook und Instagram entschieden.“

Kurzvideos und Reels

Geplant sei laut Kirchner-Spies, zu Werbezwecken neben Kurzvideos so genannte Reels zu produzieren, außerdem Fotoshootings zu Veranstaltungen wie Backfischfest und Jazz & Joy, aber auch zu Evergreen-Themen wie Stadtführungen und den Kulturprofilen der Stadt. Eine externe Autorin habe für die touristische Webseite worms-erleben.de sowie die neu aufgelegten Themenflyer ansprechende Texte geschrieben, auch hier mit einem Schwerpunkt auf den Kulturprofilen der Stadt. „Alle Maßnahmen zahlen auf die Tourismusstrategie des Landes sowie deren Wirtschaftsstandortmarke ,Rheinland-Pfalz Gold’ ein“, so Kirchner-Spies weiter.

Bereits seit zwei Jahren sorge die duale Studentin Vera Meurer für frischen Wind auf den Social-Media-Profilen der Tourist-Information in Facebook und Instagram. Wie erfolgreich sich diese Kanäle entwickeln, lasse sich an der stetig steigenden Anzahl der Follower ablesen. Seien es bei Instagram vor zwei Jahren noch 1000 gewesen, finden sich heute dort mehr als 4000. „Die Kreation der Inhalte wird neben eigenen Beiträgen durch immer wichtiger werdende Kooperationen mit Influencern und Bloggern aus dem Reisebereich ergänzt, um entsprechende Reichweite und Verbreitung zu erzielen“, erklärt Meurer.

Fokus aus Inspiration und Emotionalität

Die Kampagne „#SummerInWorms“ in den Jahren 2020 und 2021 habe den Grundstein für eine professionelle Bespielung der Social-Media-Kanäle der Stadt gelegt. Auf diesem Wege begeistere Worms auch im laufenden Jahr mit dem Fokus auf Inspiration und Emotionalität eine jüngere Zielgruppe für einen Besuch in der Nibelungenstadt. Die Tourist-Information hole dazu auch lokale Akteure aus Gastronomie, Einzelhandel und öffentlichem Leben mit ins Boot; ob bei Gewinnspielen oder der Vorstellung von besonderen „Worms“-Momenten in Form von Videos oder so genannten „This or that“-Kurzinterviews.

Petra Graen (CDU), die zuständige Beigeordnete für Tourismus, teilt mit: „Wir möchten mit unserer Arbeit das Binnenmarketing für die Stadt weiter vorantreiben, hier haben wir noch jede Menge ungenutzte Potenziale. Es ist uns enorm wichtig, dass die Wormserinnen und Wormser durch positive Erlebnisse eine persönliche Verbindung zu ihrer Stadt aufbauen und sie als Multiplikatoren an Familie, Freunde und Gäste weitergeben.“

Steigende Übernachtungszahlen

Die Anzahl der Übernachtungen habe sich jüngst positiv entwickelt: Im Zeitraum von Januar bis September wurden 115.358 Übernachtungen verzeichnet. Allerdings ist damit das Vor-Corona-Niveau nicht erreicht. Von Januar bis September 2019 zählte das Statistische Landesamt 125.769 Übernachtungen in Worms. Immer stärker nachgefragt würden Führungen zu den jüdischen Monumenten in Worms, die Teil des UNESCO Welterbes „SchUM Stätten – jüdisches Erbe für die Welt“ der Städte Speyer, Worms und Mainz sind.

Der erste wichtige Termin im nächsten Jahr steht schon fest: die gemeinsame Messepräsentation der SchUM Städte Worms, Mainz und Speyer auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart vom 14. bis 22. Januar. Derweil plant die Tourist-Information ein neues Erlebnisangebot rund um den Wormser Wein, das mit Beginn der Sommersaison starten soll.