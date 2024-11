Einen internationalen Erfolg konnte der Wormser Kampfsportler Zafar Mohsen vor Kurzem feiern: Beim „Battle of the Giants“ (deutsch: „Schlacht der Riesen“) in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad gelang dem Kämpfer der „Mixed Martial Arts“ (MMA) der Sieg.

Wie aus einer Pressemitteilung des Wormser Stadtmarketing hervorgeht, besiegte Mohsen seinen schweizerisch-tschetschenischen Gegner Husein Kadimagomaev in drei Runden klar nach Punkten. „Es bedeutet mir alles. Ich warte mein ganzes Leben auf so eine Gelegenheit“, lässt sich der Profisportler zitieren. Alle hätten sich mit ihm gefreut – Familie, Team und Freunde. Das Gefühl, sie stolz zu machen, sei unbeschreiblich.

Der 29-Jährige ist Trainer an der Wormser Kampfsportschule „Morilla Sports“. Seine Karriere als Profi begann er vor neun Jahren. Zu seinen Erfolgen zählt der Gewinn des nationalen Featherweight (Federgewicht)-Titels im vergangenen Jahr.

Rolle als Außenseiter

Von seiner Chance bei dem Großereignis in Saudi-Arabien, zu dessen Ehrengästen unter anderem der portugiesische Fußball-Rekordnationalspieler Cristiano Ronaldo zählte, erfuhr Mohsen den Angaben zufolge erst vor drei Monaten. Doch die Rolle als Außenseiter war ihm offenbar alles andere als unrecht. „Ich hatte vor dem Kampf ein sehr gutes Gefühl. Zwar ist man international fast überall davon ausgegangen, dass mein Gegner gewinnen wird. In meinem direkten Umfeld haben aber alle an mich geglaubt, und das hat mir unfassbar viel Motivation gegeben“, erzählt er.

Als Trainer sei es sein Ziel, die jüngere Generation voranzutreiben. „Sie wollen alle mal auf die internationale Bühne, und ich will ihnen den richtigen Weg zeigen. Sie sollen eines Tages selbst ein solches Erfolgsgefühl erleben dürfen“, sagt der Wormser. Die Professional Fighters League (PFL) als Veranstalter des Kampfsport-Spektakels belohnte Mohsen nach seinem Erfolg mit einem Jahresvertrag einschließlich vier großen Kämpfen. Der nächste steht für ihn im Januar auf dem Programm – diesmal im Arabischen Emirat Dubai.