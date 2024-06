Die Bienen und ihre vielen Schwestern stehen im Mittelpunkt der 11. Imkertage am kommenden Wochenende im Wormser Erlebnisgarten, heißt es in einer Mitteilung der Institution.

Wespen, Bienen, Hornissen & Co. – ohne Wildbienen gäbe es weder Honig, noch würden viele Blumen Samen bilden oder Früchte wie Kirschen sich entwickeln, heißt es in einer Pressemitteilung des Wormser Erlebnisgartens. Die Tiere schützten aber auch vor lästigen Quälgeistern: Ein Hornissenvolk etwa vertilge innerhalb einer Stunde über 200 Fliegen. Ihr Tagespensum an Schadinsekten betrage sogar 500 Gramm. Und die 300 bis 400 Arbeiterinnen eines Volks der Deutschen Wespe erbeuteten innerhalb von sechs Stunden rund 2500 Fliegen sowie 650 Schnaken und Mücken.

Bei den Imkertagen sind auch die Wormser Imker vertreten, heißt es in der Mitteilung weiter. Ihre Arbeit sei unverzichtbar, denn ohne die vielen Kleinimker gebe es kaum ausreichend Honigbienen, um die Bestäubungsarbeit zu leisten. Die Imker vermittelten zwei Tage lang Wissenswertes rund um die Insekten.

Zu sehen sind im Wormser Erlebnisgarten ein Hotel für Wildbienen, die keine Völker bilden, sondern Einzelgänger sind, sowie Nester von Hornissen- und Wespenvölkern. Das neu erworbene Wissen können die großen und kleinen Besucher dann auch gleich bei einer Rallye durch das Gartengelände testen. Oder sie können in der Bienenschule einem Imker beim Honig schleudern assistieren.

Noch Fragen?

Wormser Imkertage, Samstag/Sonntag, 8. und 9. Juni, jeweils ab 11 Uhr im Wormser Erlebnisgarten, Hammelsdamm 105. Informationen vorab gibt es bei Karl-Wilhelm Krumm, Evangelische Kirchengemeinde Worms-Innenstadt, Telefon 06241 413599.