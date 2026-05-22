Ein Feuerwerk gehört zum Wormser Pfingstmarkt wie Fahrgeschäfte. Nur soll es in diesem Jahr etwas anders sein. Nicht weniger schön, aber verträglicher für Ohren und Umwelt.

Wenn am Freitag, 29. Mai, Raketen in den Himmel steigen, dann ohne Krach und Geballer. „Vorgesehen ist ein musikalisch untermaltes Feuerwerk, das auf reduzierte Lautstärke, geringere Umweltbelastung und eine familienfreundliche Gestaltung setzt“, teilt der organisierende Schaustellerverband Worms-Wonnegau mit. Das Feuerwerk unterscheide sich damit deutlich von klassischen Formaten.

Den Veranstaltern sei es wichtig, einen zeitgemäßen Ansatz zu finden, der den Bedürfnissen der Besucherinnen und Besucher ebenso gerecht wird wie den Anliegen von Anwohnern sowie Tier- und Umweltschutz. Mit dem geräuscharmen Konzept setze man auf ruhige, visuelle Effekte statt auf lautes Knallen, betont der Verband.

Niedriger und weniger Schwarzpulver

Wie funktioniert ein leises Feuerwerk? Im Unterschied zu herkömmlichen Feuerwerken wird die Schwarzpulvermenge stark verringert und präzise abgestimmt. Dadurch entstehen kaum laute Explosionen, sondern vor allem visuelle Effekte. Deren Helligkeit stört außerdem nicht gleich die gesamte Umgebung. Die Abschusshöhe mit rund 45 Metern bleibt deutlich unter der eines klassischen Höhenfeuerwerks, die bei über 100 Metern liegt.

Dadurch gelängen eine kompaktere Darstellung und eine kontrollierte Wirkung im unmittelbaren Veranstaltungsumfeld, schreiben die Veranstalter. Das geplante Feuerwerk minimiere sowohl Lärm als auch Feinstaub deutlich.

Gute Erfahrungen in Landau

Laut Schaustellerverband ist ein vergleichbares Feuerwerk bereits erfolgreich bei der Landauer Messe umgesetzt worden – unter anderem in unmittelbarer Nähe zum dortigen Zoo. Die Erfahrungen aus der Südpfalz zeigten eine hohe Akzeptanz und gute Verträglichkeit.

Auch Speyer hat in jüngster Zeit Erfahrung mit dieser Art des Feuerwerks gesammelt. Zum Abschluss der Frühjahrsmesse im April hatte das Weinheimer Unternehmen AW Pyrotechnik im Auftrag der Veranstalter ein geräuscharmes Feuerwerk ausgerichtet. Die Reaktionen darauf waren gemischt. So gab es Stimmen, die es als „lauter als erwartet“ beschrieben.

„Tradition und Innovation“

Die Stadt Worms unterstützt das Vorhaben. „Wir begrüßen die Neuerungen und sehen darin eine gute Möglichkeit, Tradition und Innovation miteinander zu verbinden“, lässt Bürgermeisterin Stephanie Lohr (CDU) sich in der Mitteilung zitieren.

Das Feuerwerk sei bewusst nicht als lauter Abschluss des Pfingstmarktes gedacht, sondern als stimmungsvolles Erlebnis für die Besucherinnen und Besucher. Die musikalische Begleitung solle zudem eine ruhige Atmosphäre schaffen, die insbesondere Familien anspreche und den Charakter des Pfingstmarktes unterstreiche, so der Schaustellerverband abschließend.