Zum Wormser Backfischfest gibt es nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Entenrennen. Die Teilnehmer haben die Chance, einen von 50 Preisen zu gewinnen. Zudem unterstützen sie einen guten Zweck.

Am zweiten Backfischfestsonntag findet traditionell das Fischerstechen im Wormser Floßhafen statt. Bei einem vorgeschalteten Entenrennen ab 14.15 Uhr können sich wie 2019 auch Festbesucher beteiligen. Das teilen die Veranstalter, der Verein der Fischerstecher, der Fischerwääder Verein für Brauchtumspflege, der örtliche Rotaryclub und der Verein Stadtmarketing Worms mit.

Zugelassen sind 3500 Enten – alle haben Rennerfahrung, wie die Veranstalter betonen. Das heißt: Sie waren entweder bei der Premiere 2019 dabei oder sie stammen von ähnlichen Veranstaltungen in Kiel und Haßloch. Über einen Kran werden die nummerierten Enten am Wettkampftag zu Wasser gelassen und schwimmen in einem abgesperrten Parcours dem Ziel entgegen. Dort zählt die Reihenfolge des Einlaufs. Preise gibt es für die ersten 50 Enten. Hauptpreis ist eine Reise des Veranstalters Jolly Travel im Wert von 1000 Euro.

Überschüsse für Hospizhilfe

Gewinner des Wettkampfs ist auch die Ökumenische Hospizhilfe Worms, die mit den Überschüssen aus dem Rennen einen Wormser Erinnerungsraum einrichten will. 2019 erhielt der Wünschewagen des ASB 6000 Euro.

Die Lizenzen für die nummerierten Schwimmenten zu fünf Euro gibt es unter anderem beim Stadtmarketing Worms und während des Backfischfests im Festzelt sowie an einigen Ständen. Die Ausgabe der Preise erfolgt im Abschluss an das Fischerstechen. Die Gewinnnummern sind im Nachhinein zu erfahren beim Stadtmarketing Nibelungenstadt Worms per Telefon unter 06241 91174701 oder per E-Mail an info@worms-marketing.de.