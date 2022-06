Nach einer Corona-bedingten Pause soll nun wieder der Wormser Einzelhandelsflohmarkt am Samstag, 2. Juli, stattfinden. Unter dem Motto „Fern Appel unne Ei“ darf dabei auch nach Herzenslust gefeilscht werden.

Sonderangebote, Restposten oder alte Dekorationsmaterialien bieten die Geschäfte am Samstag in der Wormser Innenstadt beim Einzelhandelsflohmarkt an. Auf Ständen vor, aber auch in den Geschäften können Besucher um Artikel feilschen oder diese zu günstigen Preisen erwerben.

Ob vergessene Bilder, alte Rahmen, neuwertige Bücher mit kleinen Mängeln, Bekleidung zu Schnäppchenpreisen oder Dekoartikel und Vasen zugunsten des Hospiz Worms – die Einzelhändler haben geräumt.

Noch Fragen?

Wormser Einzelhandelsflohmarkt „Fern Appel unne Ei“ am Samstag, 2. Juli, während der regulären Öffnungszeiten. Weitere Informationen im Internet unter www.wormser-einkaufstage.de.