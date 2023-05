Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Auch beim zweiten Nachtkonzert der Musiktage Dom zu Speyer erklang eine Cellosuite von Bach, diesmal in einer Fassung für Violine solo. Daniel Spektor spielte weiter als Uraufführung das Solowerk „Azerbajcan noyabr 2020“ von Tamara Ibragimowa.

Werke der 1958 in Moskau geborenen und heute in Ketsch lebenden russischen Komponistin Tamara Ibragimowa waren in den vergangenen Jahren mehrfach in Speyer zu hören gewesen, vor allem bei Konzerten