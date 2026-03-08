Ein Unfall auf einem Supermarktparkplatz und ein auffälliger Radfahrer haben die Polizei am Samstagabend in Speyer gleich zweimal beschäftigt. In beiden Fällen stellten die Beamten Alkoholeinfluss fest.

Gegen 17 Uhr kam es in der Straße Am Rübsamenwühl zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Edeka-Markts. Ein 49-jähriger und ein 39-jähriger Autofahrer befuhren jeweils den Parkplatz. Bei der Unfallaufnahme bemerkte die Polizei beim 49-Jährigen alkoholbedingte Auffälligkeiten. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 0,93 Promille. Der Mann wurde zur Dienststelle gebracht, dort wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt, wie die Polizei berichtet.

Gegen 21 Uhr wurde die Polizei Speyer über einen schlangenlinienfahrenden Fahrradfahrer im Otterstadter Weg informiert. Der Mann sei beinahe von seinem Fahrrad gestürzt. Wenige Minuten später meldeten Zeugen erneut den gleichen Radfahrer, nun soll er neben seinem Fahrrad gelegen haben. Eine Streife kontrollierte den 33-Jährigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,41 Promille. Auch er wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutprobe entnommen wurde.

In beiden Fällen wird die Führerscheinstelle die Geeignetheit der Fahrer zum Führen eines Fahrzeugs prüfen.