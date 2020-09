Gleich bei zwei Verkehrsunfällen sind am Mittwoch in Speyer Radfahrer verletzt worden. Außerdem ist knapp 6000 Euro Sachschaden entstanden. Wie die Polizei am Donnerstag informierte, hat gegen 16.32 Uhr eine 37-jährige Kleinwagenfahrerin aus Schifferstadt beim Ausfahren aus einem Eiscafé in der Franz-Kirrmeier-Straße eine 14-jährige Radfahrerin aus Speyer übersehen. Diese war ohne Helm auf dem in beide Richtungen freigegebenen Fahrradweg Richtung Auestraße unterwegs. Das Mädchen kippte beim Zusammenstoß gegen die Motorhaube des Pkw und klagte anschließend über Kopf- und Knieschmerzen. Sie wurde vom Rettungsdienst versorgt und anschließend an die an der Unfallstelle eingetroffenen Eltern übergeben. Schaden an Pkw und Fahrrad: rund 2600 Euro. Um 19 Uhr hat ein 58-jähriger Opel-Corsa-Fahrer beim Fahren von der Hilgard- in die St.-German-Straße einen auf der Lindenstraße aus Richtung Paul-Egell-Straße kommenden Radfahrer im Gegenverkehr auf der abknickenden Vorfahrtsstraße übersehen. Beim Zusammenstoß stürzte der 58 Jahre alte Speyerer, der Helm trug. Er erlitt leichte Verletzungen an Arm, Schienbein und Hüfte. Er wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt. Sachschaden an Fahrrad und Pkw: rund 3100 Euro.