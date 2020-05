Vier jugendliche Fahrraddiebe zwischen 14 und 16 Jahren hat die Polizei nach eigener Mitteilung am Mittwoch, 18 Uhr, am Hauptbahnhof gefasst. Zeugen hätten gemeldet, dass sich zwei Jugendliche an Fahrrädern im Unterstand vor dem Bahnhof zu schaffen machten, um zu prüfen, ob diese abgeschlossen seien. Zwei weitere hätten „Schmiere“ gestanden. Die Täter seien dann in verschiedene Richtungen geflüchtet, die Polizei habe jedoch einen davon gefasst und seine Komplizen ermittelt. „Diese kehrten schließlich mitsamt drei vermutlich zuvor entwendeten Fahrrädern an den Tatort zurück“, so der Bericht. Die Eltern seien informiert worden. Weitere Zeugen und Geschädigte könnten sich unter Telefon 06232 1370 melden.