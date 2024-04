Trotz Differenzen im Detail: Es ist gut, dass die Fraktionen beim Thema bezahlbarer Wohnraum weitgehend an einem Strang ziehen.

Die Bestandsaufnahme, dass Mieten und Kaufen in Speyer zu teuer ist, ist nichts Neues. Sie wurzelt in der Attraktivität der Stadt und ein Stück weit auch in früherer Investorengläubigkeit. SPD und Linke sind bei diesem Thema die politischen Initiatoren von Veränderungen, aber auch die CDU punktet mit ihren Einwänden im Bauausschuss. Sie hat zum einen festgestellt, dass die städtische Sozialquote bei größeren Neubauprojekten nicht rechtssicher sein könnte. Zum anderen hat sie zurecht angeprangert, dass die Stadt private Wohnungsbau- und Maklerunternehmen ohne Not aus dem Bündnis für bezahlbares Wohnen verbannt hat. Warum? Gemeinsam ist immer besser als gegeneinander.