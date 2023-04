Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spiel der Woche:Nach einer Woche Pause werden am Wochenende wieder Tore geworfen. Die Mannschaften haben mehrheitlich dafür gestimmt. Jetzt gilt die 2G-plus-Regel im Pfalzliga-Derby zwischen den Frauen der HSG Lingenfeld/Schwegenheim und denen der FSG Neuhofen/Waldsee.

Wenn in der Frauenhandball-Pfalzliga am Sonntag um 18 Uhr die HSG Lingenfeld/Schwegenheim und die FSG Neuhofen/Waldsee zum Derby antreten, ist das ein Neustart. Denn erstmals gilt dann für alle in der