Am 5. Februar vor 225 Jahren wurde in Gimmeldingen Johannes Geissel geboren. Er war der vierte Bischof des neu gegründeten Bistums Speyer und ein bedeutender Kirchenmann. Er blieb am Rhein, aber nicht in der Pfalz.

Genau genommen stammte Geissel aus dem Dorf Lobloch, das allerdings schon im 18. Jahrhundert Teil von Gimmeldingen wurde. Am 5. Februar 1796 wurde er dort als ältester Sohn eines katholischen Winzers und