Die Kriminalpolizei ermittelt nach dem Einbruch in ein Juweliergeschäft in der Speyerer Innenstadt in der Nacht zum Donnerstag. Ihrem Bericht zufolge hat sich Tat gegen 3.45 Uhr ereignet. Die Täter seien unbekannt, der entstandene Schaden noch offen. Am Donnerstagmorgen waren Ermittler vor Ort und das Geschäft geschlossen. Zu sehen waren zahlreiche Glassplitter im Eingangsbereich. Die Polizei sucht nun Zeugen. „Wer hat die Tat beobachtet und kann Hinweise auf die Täter geben?“, fragt sie. Sie ist erreichbar unter Telefon 0621 963-23312 oder E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.